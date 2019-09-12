مصادر القوات للجمهورية: زيارة شينكر إلى جعجع جيدة وتم عرض التحديات التي تواجه لبنان

وصفت مصادر في "حزب القوات ال​لبنان​ية"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ​ديفيد شينكر​ لرئيس "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ بـ"الجيّدة". ولفتت إلى أنّه "تمّ عرض الوضع في المنطقة والمخاطر والتحدّيات الّتي تواجه لبنان، وأبرزها الإقتصاديّة وضرورة خروج لبنان من الأزمة، كما تطرّق البحث إلى التحدّيات والمخاطر الأمنيّة وتحديدًا الوضع في ​الجنوب​ وعلى الحدود". وذكّرت بـ"الرسالة الّتي وجّهها جعجع إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وفيها سؤال عن كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ ودفاعه عن ​إيران​، وتحديدًا في حال تعرّضها لأيّ ضربة عسكريّة، فهو لن يكون على حياد، وتأكيد نصرالله أنّه سيكون معنيًّا بالرّد، مورّطًا بذلك لبنان في حرب لا تعنيه، الأمر الذّي يجب ضبطه سريعًا منعًا لأيّ تطوّر".

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