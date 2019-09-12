حنكش: قرار بقائنا بالمعارضة تم عن وعي وقناعة وهناك ازدواجية بدور القوات

أوضح عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​الياس حنكش​، أنّ "قرار البقاء في صفوف المعارضة تمّ عن وعي وقناعة وعلم منهم بأنّهم سيدفعون الثمن من خلال محاصرة قوى السلطة لهم"، مبيّنًا أنّ "قرار سحب وزرائهم الـ3 من حكومة رئيس الوزراء السابق ​تمام سلام​، كان سببه الرئيسي أنّهم اكتشفوا أنّهم غير قادرين على تحقيق أيّ شيء يُذكر، وهم أقليّة في ​مجلس الوزراء​".

ولفت في حديث صحافي، إلى "ازدواجيّة في الدور الّذي يلعبه "​حزب القوات اللبنانية​" حاليًّا. فلا هم مقتنعون بها ولا قواعدهم، بخاصّة أنهم يصابون بالنكسة تلو الأخرى"، مركّزًا على أنّهم "لم يعودوا يحتمّلون البقاء في حكومة مماثلة ولا مغادرتها، لذلك وضعهم صعب. وكنّا دعيناهم للانضمام إلى صفوف المعارضة أكثر من مرّة، ونجدّد هذه الدعوة وإن كنّا نستبعد أن تلقى صداها لديهم".