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غوتيريس يندد بخطة نتانياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية

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عبّر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وقال إن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة.

وشدد في بيان على أن "مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، مضيفا: "ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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