غوتيريس يندد بخطة نتانياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وقال إن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة.

وشدد في بيان على أن "مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، مضيفا: "ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي".