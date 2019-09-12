ترامب يرجئ العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه أرجأ لأسبوعين، أي حتى 15 تشرين الأول، بدء العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية".

وقال ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء ​الصين​ي ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% على بضائع تعادل قيمتها 250 مليار دولار سنوياً من الأول إلى 15 تشرين الأول".

وكان ترامب رحب بقرار الصين اعفاء عدد من السلع الأميركية من زيادة الرسوم الجمركية، ووصفه بـ"الخطوة الكبيرة".

ومن المقرر أن يجتمع عدد من كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لاستئناف المحادثات في ​واشنطن​ الشهر المقبل بعد التدهور الحاد في العلاقات التجارية بين البلدين خلال الصيف.