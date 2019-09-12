غارات إسرائيلية على موقع عسكري لحماس في بيت لاهيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" أن "طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين على موقع عسكري تابع "لحركة حماس" في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة"، موضحة أن "طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع في بلدة بيت لاهيا، تلاها بدقائق غارة شنتها طائرة (F16) على نفس الموقع ما أدى تدميره بالكامل واشتعال النيران فيه".
وأفادت مصادر أن "الجيش الإسرائيلي أغار على موقع "عسقلان" التابع لحماس في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بخمسة صواريخ"، مشيرة الى أن "مسلحين أطلقوا النار من رشاشات ثقيلة صوب طائرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، وعلى أثرها على ما يبدو انطلقت صفارات الانذار في منطقة زكيم القريبة".
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