ديلي بيست: ترامب منفتح على خطة ماكرون لخفض حملة الضغط القصوى على إيران

كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "يظهر انفتاحا على خطة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لخفض حملة الضغط القصوى على ​إيران​"، موضحة أن "الخطة الفرنسية التي يبحثها ترامب تتضمن توفير حد ائتماني لإيران بقيمة 15 مليار ​دولار​ وتشترط على إيران العودة إلى الالتزام ب​الاتفاق النووي​ وعدم تهديد ​الأمن​ والملاحة في ​الخليج​، كما تشترط التزام ​طهران​ بمحادثات ​الشرق الأوسط​ في ​المستقبل​".

ولفتت الصحيفة الى أن "مسؤولي ​الخارجية الأميركية​ بمن فيهم وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ منفتحون أيضاً على الخطة الفرنسية بشأن إيران"، مشيرة الى أن "هذه الخطة تشترط التزام طهران بمحادثات سلام الشرق الأوسط مستقبلا".