ديلي بيست: ترامب منفتح على خطة ماكرون لخفض حملة الضغط القصوى على إيران

كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يظهر انفتاحا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض حملة الضغط القصوى على إيران"، موضحة أن "الخطة الفرنسية التي يبحثها ترامب تتضمن توفير حد ائتماني لإيران بقيمة 15 مليار دولار وتشترط على إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي وعدم تهديد الأمن والملاحة في الخليج، كما تشترط التزام طهران بمحادثات الشرق الأوسط في المستقبل".
ولفتت الصحيفة الى أن "مسؤولي الخارجية الأميركية بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو منفتحون أيضاً على الخطة الفرنسية بشأن إيران"، مشيرة الى أن "هذه الخطة تشترط التزام طهران بمحادثات سلام الشرق الأوسط مستقبلا".
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