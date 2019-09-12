المحكمة العليا الأميركية تصادق على قيود فرضها ترامب على حق اللجوء

صادقت ال​محكمة​ الأميركية العليا على قيود فرضتها إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق ​المهاجرين​ الآتين من دول ​أميركا​ الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأميركية.

وهذا الإجراء الذي كان ​القضاء​ الفدرالي عطّل تنفيذه ينصّ على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يتقدّموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في ​المكسيك​ أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى ​الولايات المتحدة​.

وفي مطالعة مكتوبة، قالت القاضية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، التي عارضت الإجراء مع زميلتها التقدّمية روث بادر غينسبرغ، إنها تأسف لقرار المحكمة العليا، مشيرة الى أنه "مرة جديدة، تقرّ السلطة التنفيذية قاعدة تسعى إلى إنهاء ممارسات قديمة للاجئين الساعين للهرب من الاضطهاد".