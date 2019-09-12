بوتين يستضيف نتنياهو في سوتشي اليوم قبيل انطلاق الانتخابات الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد محادثات في مدينة سوتشي اليوم الخميس، قبل أقل من أسبوع على انتخابات حاسمة في إسرائيل.

ويستعد حزب الليكود اليميني المتطرف بزعامة نتنياهو لمنافسة محتدمة مع منافسيه من تيار الوسط. وتعد قاعدة الناخبين الإسرائيليين ممن لهم علاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق عنصرا مهما في الانتخابات.

ويتوقع أن يتم التركيز خلال اجتماع سوتشي على "تعزيز التعاون العسكري" بين إسرائيل وروسيا خاصة فيما يتعلق بسورية، بحسب بيان صدر عن مكتب نتياهو.

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وضمن حملته الانتخابية، أشاد نتنياهو بعلاقاته مع قادة عالميين وعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية وذات الصلة بالأمن.

والشهر الماضي ، التقى نتنياهو الرئيس الأوكراني الجديد ، فولوديمير زيلينسكي ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي لتلك الجمهورية السوفيتية السابقة منذ عقدين.

وقال نتنياهو حينها: "لدينا مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا يشكلون جسرا حيا بين البلدين".