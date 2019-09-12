كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح عاجل من روسيا ردا على بنيامين نتنياهو بشأن البحر الميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم وادي الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر فى المنطقة وتقويض الآمال بتحقيق السلام.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان للخارجية الروسية، الأربعاء، وجاء فى نصه: "استرعى الانتباه فى موسكو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته بسط سيادة إسرائيل على وادى الأردن، وهو التصريح الذى أثار رد فعل سلبيا حاداً فى العالم العربي. نعرب عن قلقنا إزاء خطط القيادة الإسرائيلية، والتى يمكن أن يؤدى تنفيذها إلى تصعيد حاد فى التوتر فى المنطقة، وتقويض الآمال السلام فى تحقيق الذى طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب".

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موقف موسكو هو تحقيق حل سياسى شامل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس مفهوم إنشاء دولتين لشعبين داخل حدود عام 1967".

وأكدت أن الطريقة الوحيدة المضمونة لحل جميع التناقضات تكمن فى مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس قانونى دولى معروف بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

وكان نتنياهو أعلن، أمس الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على وادى الأردن وشمال البحر الميت، فى حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة فى السابع عشر من سبتمبر الجارى؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.