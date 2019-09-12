المحكمة العليا الأمريكية تقر قيود ترامب على حق اللجوء

صادقت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، من خلال منع الغالبية العظمى منهم من تقديم طلبات اللجوء على الحدود.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، مغردا على تويتر: "انتصار كبير من المحكمة العليا الأمريكية للحدود على حق اللجوء".

والإجراء الذي كان القضاء الفيدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.

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كانت المحكمة العليا الأمريكية وافقت، نهاية يوليو/تموز الماضي على فتح الطريق أمام إدارة ترامب للاستفادة من أموال وزارة الدفاع (البنتاجون) لبناء أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل مع المكسيك.

وسمح قرار المحكمة برفع تجميد الأموال لترامب بإحراز تقدم قد وعد به خلال حملة الرئاسة لعام 2016 ويعطيه دفعة قوية نحو السباق الرئاسي لولاية ثانية.

وبدأت أزمة اللاجئين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة بعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 35 يوما وبدأ في ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي.

وأنهى ترامب الإغلاق في فبراير/شباط بعد أن قدم له الكونجرس نحو 1.4 مليار دولار في تمويل الجدار الحدودي، لكن المبلغ كان أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي كان يبحث عنه الرئيس الأمريكي ثم أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لأخذ أموال من حسابات حكومية أخرى لاستخدامها في بناء أجزاء من الجدار.