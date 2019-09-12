وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لشرح آخر تطورات العام الدراسي الجديد.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح أخر تطورات العام الدراسي الجديد
ويستعرض الوزير خلال المؤتمر سير العملية مع بداية العام الدراسي بالمحافظات بالنسبة لطلاب kg1 ،kg2 والصف الأول الابتدائي.
كما يشرح الوزير القرار الصادر بشأن نظام الدراسة وعملية التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والقرار الصادر بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائي، وموقف المدارس اليابانية والدراسة بها.
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