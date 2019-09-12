مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال بدلا من 2000 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) .
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء أن "القرار يشمل تأشيرة الحج وتأشيرات الزيارة لأغراض العمرة والسياحة والأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء، كذلك تأشيرات المرور بحرا وجوا وبرا".
ووفقا لبيانات وزارة الحج السعودية ، بلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 ملايين معتمر.
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