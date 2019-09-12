أعلنت جمعية “سوليتير”، ومركز الابتكار الاجتماعي، عن انطلاق الدورة التكوينية الثانية على الأنترنت، المخصصة للجمعيات، والتي ستنطلق في 15 شتنبر الجاري، وستستمر لمدة 3 أشهر، وسوف يتضمن هذا التكوين ثلاثة محاور كبرى، وذلك بمعدل ساعة واحدة في الأسبوع لكل مادة.
ويقدم مركز الابتكار الاجتماعي برنامجا للتكوين عبر الأنترنت، الذي يحتوي على عدة محتويات، من بينها تقنيات إعداد المشاريع الجمعوية، واستراتيجية التواصل الخاصة بالمشاريع الجمعوية، ومنهجيات التمويل، وتعبئة الموارد.
وأوضح المصدر ذاته أنه في نهاية الدورة التكوينية، سيتم تنظيم مسابقة بين الجمعيات المشاركة، تهدف أولا إلى استثمار، وتطبيق المعلومات، التي تم اكتسابها أثناء الدورة التكوينية، على أساس تقديم، وعرض مشروع ذي طابع اجتماعي، وتنموي، أمام لجنة التحكيم، التي بدورها ستقوم باختيار المشاريع، التي تستجيب لمعايير التمويل.
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