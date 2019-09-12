شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤبد» لبديع والشاطر والكتاتني و8 آخرين في قضية التخابر مع «حماس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) @okaz_policy

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس (الأربعاء)، بالسجن المؤبد لمرشد «الإخوان» محمد بديع، وكل من القياديين خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي و6 آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، المعروفة بالتخابر مع «حماس».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.