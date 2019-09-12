المشنوق يدعو إلى الرد على نصر الله

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جدة - خالد شويل - زياد عيتاني، راوية حشمي (بيروت) شن وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق هجوماً هو الأعنف له على زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، إذ طالبه بأن يترك للبنانيين حق تقرير مصيرهم، مشدداً على ضرورة ألا يمر كلامه من دون رد. وقال: «كنّا نظن أننا نطالب نصرالله بالإستراتيجية الدفاعية حماية للبنان ولوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوّ الإسرائيلي، فتبيّن أننا يجب أن نطالبه بحق تقرير المصير بعد أن حسم مصائرنا في حروب وأزمات المنطقة، بما لا يترك مجالاً للتمايز، بالحدّ الأدنى». وشدد على ضرورة أنّ لا يمرّ هذا الكلام من دون ردّ واضح ومحدّد من قبل رئيسي الدولة والحكومة، خصوصا أنّ لبنان الرسمي، باعتراف نصرالله، وفّر الغطاء الشرعي لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، ضمن مشروع «حزب الله» دون غيره من المؤسسات العسكرية الشرعية.من جهته، دعا الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان إلى إعلاء الصوت السيادي لإنقاذ لبنان وعدم جعله ساحة لصراعات المحاور، وعدم الانجرار إلى حروب تستفيد منها بعض الدول على حساب أمننا واقتصادنا ومستقبل شبابنا. وحذر أمام زواره أمس من خطورة الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها السلبية على لبنان، ما يتطلب وقفة سيادية لتصحيح المسار.

شن وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق هجوماً هو الأعنف له على زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، إذ طالبه بأن يترك للبنانيين حق تقرير مصيرهم، مشدداً على ضرورة ألا يمر كلامه من دون رد. وقال: «كنّا نظن أننا نطالب نصرالله بالإستراتيجية الدفاعية حماية للبنان ولوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوّ الإسرائيلي، فتبيّن أننا يجب أن نطالبه بحق تقرير المصير بعد أن حسم مصائرنا في حروب وأزمات المنطقة، بما لا يترك مجالاً للتمايز، بالحدّ الأدنى». وشدد على ضرورة أنّ لا يمرّ هذا الكلام من دون ردّ واضح ومحدّد من قبل رئيسي الدولة والحكومة، خصوصا أنّ لبنان الرسمي، باعتراف نصرالله، وفّر الغطاء الشرعي لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، ضمن مشروع «حزب الله» دون غيره من المؤسسات العسكرية الشرعية.من جهته، دعا الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان إلى إعلاء الصوت السيادي لإنقاذ لبنان وعدم جعله ساحة لصراعات المحاور، وعدم الانجرار إلى حروب تستفيد منها بعض الدول على حساب أمننا واقتصادنا ومستقبل شبابنا. وحذر أمام زواره أمس من خطورة الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها السلبية على لبنان، ما يتطلب وقفة سيادية لتصحيح المسار.

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