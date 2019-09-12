رسالة سرية من أبل لمستخدميها في أحدث فيديو على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

بعد فترة وجيزة من مؤتمر أبل للإعلان عن منتجاتها الجديدة، نشرت الشركة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في "يوتيوب"، اختصرت فيه مدة الحدث التي بلغت ساعتين إلى دقيقتين فقط.

وكانت أبل كشفت عن 8 مفاجآت جديدة، تنوعت ما بين "آيفون 11" - "آيفون 11 برو" -"آيفون 11 برو ماكس" - جهاز آيباد جديد - ساعة "Watch Series 5" الجديدة - نظام "iOS 13" - "Apple TV Plus" - خدمة بث الألعاب "Apple Arcade"، وذلك خلال حدثها المقام -أول أمس الثلاثاء- بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وعند حديثها عن جهاز الـ"آيباد" الجديد، والذي يمتلك معالجًا أسرع من الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز"، نشرت الشركة في "1.25" صورة لشاشة الموت الزرقاء التي تعد أبرز عيوب نظام "ويندوز"، والتي لم تدم سوى أجزاء من الثانية.

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ووفق ما ذكر موقع "Techcrunch"، بالنظر إلى الرسالة المخفية التي ضمنتها "أبل" لمستخدميها، والتي بدأتها بعبارة "الخطأ 09102019"، في إشارة إلى تاريخ الحدث. وكتبت: "هذه مجرد خاطرة. ولكن قد يكون الأمر جميلًا أن يكون لدينا هنا رسالة سرية لعشاق آبل المخلصين الذين سوف يوقفون الفيديو".

وأكملت الشركة رسالتها بكلمات مُرمّزة بنظام العد الثنائي، لتكون رسالة سرية أخرى، وبترجمتها تكون: "إذًا لقد استغرقت بعض الوقت لترجمة هذا؟ نحن نحبك".