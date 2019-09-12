بعد فيديو "الإشارات البذيئة".. وقف موظفة بمستشفى بنها الجامعي عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، وقف موظفة بمستشفى بنها الجامعي "وفاء. ص"، صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة"، عن العمل 3 أشهر مع خصم نصف راتبها، ووقف ترقيتها.
يأتي قرار رئيس جامعة بنها، بعدما أثبتت التحقيقات ما نُسب لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ترتكب فيها وقائع وتصرفات غير لائقة، وما تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية -اليوم الأربعاء- أنه فور نشر الفيديوهات وإخطار أجهزة الجامعة بها تم إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور وسماع أقوال شهود الواقعة، ووقفها عن العمل عقب ثبوت تورطها فيها، مشيرًا إلى أن قرار الوقف يأتي في إطار حفظ هيبة الجامعة والعاملين بها.
وأضاف السعيد أنه ملتزم بتحقيق العدالة ولا يوجد أحد فوق القانون بداية من رئيس الجامعة إلى أصغر موظف ولا أحد فوق المحاسبة، ومن يخطئ يُحاسب بكل حسم.
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