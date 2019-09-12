تصنيف قادة لحزب الله في لائحة إرهابيين خاصة

صنفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، جماعة حراس الدين الإرهابية المتمركزة في سورية والتابعة لتنظيم القاعدة على لائحة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص. كما صنفت الوزارة أيضا على هذه اللائحة 12 قائدا في جماعات مصنفة في السابق، بما فيها حزب الله (4 قادة) وحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وتنظيم داعش وتنظيم داعش في الفلبين وتنظيم داعش في غرب إفريقيا وحركة طالبان في باكستان.

وإضافة إلى هذه الإجراءات، قامت وزارة الخزانة بموجب السلطة عينها بتصنيف 15 إرهابيا إضافيا يتبعون تنظيم داعش وتنظيم داعش في الفلبين وتنظيم داعش في خراسان وتنظيم القاعدة وحركة حماس وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

توقيع

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أمرا تنفيذيا يحدث بموجبه العقوبات الرامية إلى مكافحة الإرهاب ويعززها. ويمثل هذا الأمر التنفيذي أهم تحديث لسلطات التصنيفات المتعلقة بالإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر، وهو يعزز قدرة الولايات المتحدة على استهداف الإرهابيين وحرمانهم من الدعم المالي والمادي واللوجستي في مختلف أنحاء العالم، ويوسع نطاق التصنيفات المتعلقة بالإرهاب من فرض عقوبات بفعالية أكبر على قادة المنظمات الإرهابية ومن يشاركون في التدريب على ارتكاب أعمال إرهابية.

قادة في حزب الله

صنفت الخارجية الأميركية على هذه اللائحة 12 قائدا في جماعات مصنفة في السابق، بما فيها حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وتنظيم داعش وتنظيم داعش في الفلبين وتنظيم داعش في غرب إفريقيا وحركة طالبان في باكستان.

كما صنفت وزارة الخزانة 15 إرهابيا إضافيا يتبعون تنظيم داعش وتنظيم داعش في الفلبين وتنظيم داعش في خراسان وتنظيم القاعدة وحركة حماس وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

حرمان

يؤكد الباحث عصام عبدالله أن الإجراءات التي تم اتخاذها، أمس، تضمن حرمان الإرهابيين من الموارد اللازمة للتخطيط للهجمات وتنفيذها وسيتم بموجبها تجميد كافة ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية ويحظر على المواطنين الأميركيين إجراء أي عمليات معهم بشكل عام.

وتكشف التصنيفات الإرهابية عن المنظمات والأفراد وتعزلهم وتمنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، كما أنها تساند أنشطة إنفاذ القانون التي تقوم بها الوكالات التابعة للولايات المتحدة والحكومات الأخرى.

المصنفون على اللائحة

* قادة في حزب الله

- فؤاد شكر

عضو بارز في مجلس الجهاد التابع لحزب الله وكان يشرف على وحدات الأسلحة المتخصصة التابعة لحزب الله في سورية.

يعمل مستشارا عسكريا أعلى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقد لعب دورا مركزيا في تخطيط وتنفيذ عملية تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت 1983، والتي أسفرت عن مقتل 241 أميركيا.

- علي كركي

قائد بارز في مجلس الجهاد التابع لحزب الله وتولى قيادة المعاونية 105 (القيادة الجنوبية)، كما كان مسؤولا عن العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

- محمد حيدر

قائد بارز في مجلس الجهاد التابع لحزب الله. كان رئيس المكتب 113 وتولى إدارة شبكات حزب الله التي تعمل في خارج لبنان وتعيين قادة مختلف الوحدات. انتخب نائبا في البرلمان اللبناني عام 2004.

- إبراهيم عقيل

عضو بارز في مجلس الجهاد التابع لحزب الله وهو قائد العمليات العسكرية في الحزب.

* حماس والجهاد الإسلامي

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- مروان عيسى

نائب زعيم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

- محمد الهندي

نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين.

- بهاء أبو العطا:

عضو في المجلس العسكري الأعلى في الجهاد الإسلامي في فلسطين وقائد كتيبة غزة والكتلة الشمالية في لواء القدس.

* تنظيمات داعش

- الحاج تيسير

أحد كبار قادة تنظيم داعش ويتبع أبوبكر البغدادي مباشرة. وقد وجه أوامر شن الهجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة في المنطقة، وكان خبيرا في الأفخاخ المتفجرة أثناء عمله في مقر الأفخاخ المتفجرة التابع لداعش عام 2016.

- أبوعبدالله بن عمر البرناوي

أمير غرب إفريقيا في تنظيم داعش وكان في السابق ناشطا في بوكو حرام.

- حتيب حجان سوادجان

أمير الفلبين في تنظيم داعش والرأس المدبر لتفجير كاتدرائية مدينة جولو في 27 يناير 2019، والذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وجرح 109 آخرين.

* مصنفون آخرون

- نور والي

عين زعيما لحركة طالبان في باكستان في يونيو 2018. وأعلنت الحركة تحت قيادته مسؤوليتها عن هجمات إرهابية أسقطت ضحايا في باكستان.

- فاروق السوري

مواطن سوري قائد جماعة حراس الدين وقائد عسكري سابق في جبهة النصرة في سورية.

* حراس الدين

جماعة جهادية تابعة للقاعدة ظهرت في سورية أوائل 2018 بعد انشقاق كتائب عدة عن هيئة تحرير الشام.