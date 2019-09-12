سلال غذائية لجيبوتي وسقطرى و26 عملية جراحية بجزر القمر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ وللمحتاجين في جمهورية جيبوتي، إلى جانب 370 كرتونا من السلال الغذائية في محافظة سقطرى. وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللقائمين على المركز، على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة. من جانب آخر، أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة. وتم الكشف على أكثر من 80 مريضًا وإجراء 26 عملية منها 10 عمليات للأطفال، و16 عملية للكبار في الفتق السري والفتق الإربي والفتق المرتجع والقيلة المائية والخصية المهاجرة وأورام المسالك البولية وأورام الغدة الدرقية والعيوب الخلقية في المسالك البولية.



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