تركيا: لم نبلغ رسميا باستبعادنا من طائرات إف-35

أعلن مسؤول تركي بارز أن بلاده لم تبلّغ رسميا بعد من الولايات المتحدة باستبعادها من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35، وتأمل أن تتجاوز الخلاف بخصوص شراء تكنولوجيا عسكرية روسية.

وأعلنت واشنطن في يوليو استبعاد تركيا من برنامج الطائرات إف-35 في أعقاب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين لصحفيين في أنقرة: «ليس هناك بعد أي رسالة رسمية أو بيان أو بلاغ بشأن استبعاد تركيا من برنامج إف-35، رغم خطوات جزئية تتضمن إنهاء تدريبات طيارينا».

وقال إن الموضوع سيناقش خلال لقاء محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال هذا الشهر.