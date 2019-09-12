وقف النار بين الحكومة السودانية والمسلحين

إطلاق سراح الأسرى
وأعلن مجلس السيادة السوداني التزامه بإطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة، الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة، تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين.
إسقاط العقوبات الجنائية
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إن مجلس السيادة تعهد للحركات المسلحة بإطلاق الأسرى، وإسقاط العقوبات الجنائية، وفتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين في مناطق الحرب.
إعلان المبادئ
وأعلن مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، أمس أن المجلس السيادي والحركة الشعبية، توصلا إلى اتفاق أولي حول إعلان المبادئ سيوقع اليوم على أن تستأنف الأطراف التفاوض بشكل رسمي في الرابع عشر من أكتوبر القادم في جوبا.
ما هي الحركات المسلحة المشاركة في المباحثات
- الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو
- تحالف الجبهة الثورية المكون من 3 حركات
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