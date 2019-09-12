وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قتلى وجرحى حوثيون
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني اليمني وقوع عدد من القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش، بجبهة قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وبحسب موقع سبتمبر نت، فقد استدرجت قوات الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع محررة، في مناطق شخب، غربي مديرية قعطبة، قبل أن تباغت عناصر الميليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بينما لاذ من نجا منهم بالفرار.
تصعيد حوثي في الحديدة
على صعيد آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران تستمر في خرقها الهدنة الإنسانية الأممية، في محافظة الحديدة غرب البلاد، بتصعيدها القتالي وقصفها مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني.
وطبقاً لموقع سبتمبر التابع للجيش اليمني، فقد استهدفت ميليشيا الحوثي المتمردة مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني، شرق مدينة الحديدة، بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط مسيرة حوثية والجيش يكمن للميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.