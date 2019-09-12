إسقاط مسيرة حوثية والجيش يكمن للميليشيات

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قتلى وجرحى حوثيون

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني اليمني وقوع عدد من القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش، بجبهة قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وبحسب موقع سبتمبر نت، فقد استدرجت قوات الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع محررة، في مناطق شخب، غربي مديرية قعطبة، قبل أن تباغت عناصر الميليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بينما لاذ من نجا منهم بالفرار.

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تصعيد حوثي في الحديدة

على صعيد آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران تستمر في خرقها الهدنة الإنسانية الأممية، في محافظة الحديدة غرب البلاد، بتصعيدها القتالي وقصفها مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني.

وطبقاً لموقع سبتمبر التابع للجيش اليمني، فقد استهدفت ميليشيا الحوثي المتمردة مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني، شرق مدينة الحديدة، بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.