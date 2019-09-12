تونس: مرشحو الرئاسة يتهمون الشاهد باستغلال نفوذه

ساسي جبيل (تونس) اتهم عدد من مرشحي الرئاسة في تونس رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ومؤيديه داخل الحكومة، باستغلال النفوذ من أجل دعم الشاهد. وأشاروا إلى أنه ومنذ بداية الحملة التي انطلقت يوم 2 سبتمبر وتنتهي يوم غد الجمعة، يستغل بعض الوزراء والمحافظين والمسؤولين من حزب «تحيا تونس» الذي يترأسه يوسف الشاهد، الدولة وآلياتها لدعم الشاهد دون المساواة في الحظوظ ودون احترام أبسط أخلاقيات المنهج الديمقراطي في الحملات الانتخابية. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة مكوّنة من 4 عناصر بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي.

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