المؤبد لبديع و10 قياديين لـ«الإخوان»

أحمد عاطف (القاهرة) قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد ضد 11 متهماً قيادياً بجماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي، لتورطهم في جرائم تخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج مصر، إضافة إلى إفشاء أسرار ومعلومات تمس الأمن القومي كذلك التنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أن التنظيم الدولي للجماعة قاموا بتحويل الأموال اللازمة للمتورطين في القضية لتنفيذ مخطط إجرامي وإفشاء حالة فوضى بالبلاد، لافتة إلى أن ذلك المخطط بدأ عام 2005 واستكملت حلقاته عقب ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد.

وبحسب محكمة جنايات القاهرة، فصدر أيضاً بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 آخرين، والسجن 7 سنوات ضد متهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد الرئيس السابق محمد مرسي لوفاته.

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