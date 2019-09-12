كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان.. وحمدوك: "مستعدين لذلك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان، حيث التقى اليوم، الأربعاء، مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، واريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي.
ووفقا لما نشرته صحيفة "المشهد السوداني"، أكدت تورك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية، حيث أوضحن تورك أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أكد البدوي أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد، مشيراً إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
علاقات البنك الدولي واستراتيجيته في السودان
يتمثل الهدف الأسمى لمجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحد من الفقر المدقع وتحسين احتمالات تحقيق مزيد من الرخاء المشترك في السودان، في هذا السياق، تم وضع مذكرة الإستراتيجية المؤقتة الخاصة بمجموعة البنك الدولي العام الماضي والتب تتركز حول نقطتين أساسيتين: إدارة التحول الاقتصادي؛ ومعالجة الجذور الاجتماعية الاقتصادية للصراع، مع تركيز شامل على الحكم والجندر.
في إستراتيجيته الخاصة بالسودان، يواصل البنك الدولي بناء محفظة ديناميكية من المشروعات، التي وصلت قيمتها حتى الآن إلى 130 مليون دولار، من خلال تعبئة الموارد المالية للأطراف الثالثة (إلى حد كبير من خلال الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التي يديرها البنك).[1]
وتشمل هذه الموارد مجموعة من التقارير والتحليلات، مثل تمكين الأعمال الزراعية ودراسة التجارة التشخيصية المتكاملة، فضلاً عن مذكرة اقتصادية قطرية جديدة،وبالنظر إلى افتقار السودان حالياً إلى التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، سيستمر تمويل برنامج مجموعة البنك الدولي من خلال الصناديق الاستئمانية والشراكات وميزانية البنك.
المشروعات والقروض
من 2005 إلى 2013، كانت مشاركة البنك الدولي في السودان تنحصر تقريباً في أنشطة صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف- السودان. وتتضمنت نتائج الصندوق:
التنمية المجمتعية: تحت رعاية صندوق التنمية المجتمعية المدعوم من صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف، قامت المجتمعات المحلية في أربع دول مستهدفة بتعزيز وتوسيع نظمها لتقديم الخدمات الأساسية. وشمل ذلك 567 مدرسة، و 99 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية، و163 نقطة ماء، و 26 مركز مجتمعي ، وبناء/إعادة تأهيل 97 منشأة للطاقة الشمسية يستفيد منها أكثر من مليوني شخص.