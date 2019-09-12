مصر.. المؤبد لمرشد “الإخوان” و10 من قادة الجماعة بتهمة “التخابر”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد في حق مرشد جماعة “الإخوان المسلمين”،و 10 من قيادات الجماعة في قضية “التخابر والتعاون مع منظمات أجنبية”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي قوله إن “محكمة بمجمع محاكم سجن طرة جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد في حق المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وتسعة آخرين”.
وتوازي عقوبة السجن المؤبد في مصر الحبس لمدة 25 عاما.
كما قضت المحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة أعضاء آخرين في الجماعة، في حين برأت ستة متهمين آخرين.
وأدانت المحكمة المتهمين “بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات أجنبية” في إشارة لحركة حماس وحزب الله اللبناني، على ما ذكر المصدر نفسه. كما أدين المتهمون بـ”تمويل الإرهاب وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن البلاد”.
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