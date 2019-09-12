إدارة برشلونة: لن نتخلى عن ضم نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني لا زال يرغب في استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي رغم فشل المفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وذكر المدير التنفيذي للبارسا، خافيير بورداس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية: "طالما أراد نيمار العودة إلى برشلونة، سنفعل كل ما في وسعنا لإعادته".

وعن إمكانية ضم الدولي البرازيلي، في كانون الثاني/يناير المقبل، رد بورداس "سنرى ما سيحدث، كل شيء يتغير بسرعة في عالم كرة القدم، لكن نيمار يبقى نيمار، إنه حالة خاصة، فهو لاعب استثنائي يريد العودة إلى برشلونة".

وواصل "نيمار لم يتأقلم مع أجواء باريس، لقد أخطأ بانتقاله إلى الفريق الفرنسي، وأدرك بنفسه هذا الخطأ".

Advertisements

وحول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أجاب "لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر، فهو يرتبط كثيرا ببرشلونة، إنه ينتمي للبارسا وتدرج بين صفوف لاماسيا، لذا لا أعتقد أنه سيركض وراء المال".

واستطرد "الجماهير تقلق كلما قارب عقد ميسي على الانتهاء، لكنه يبقى مع الفريق، ويمكن للكثيرين أن يروا تأثير أي هزيمة لبرشلونة عليه".

وبخصوص صفقات برشلونة، قال بورداس "تدعيم صفوف أفضل فريق في العالم ليس أمرا سهلا، ولا أعتقد أن الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في السنوات الأخيرة كانت خاطئة".

وتساءل "من سيعوض لويس سواريز أو ميسي؟ من بإمكانه أن يلعب مكان راكيتيتش أو بوسكيتس؟ أعتقد أننا نجحنا في عقد صفقتين ثقيلتين هذا العام، بالتعاقد مع غريزمان ودي يونغ".