روسيا محذرة من خطط نتنياهو: تؤدي لتزايد التوتر بشكل حاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت روسيا، الأربعاء، من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيَّته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تزايد التوتر.



وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية وقالت إن تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام شاملة".

وأشارت موسكو إلى أن هذا الوعد الذي يأتي قبل الانتخابات أثار "ردود فعل سلبية للغاية" من الدول العربية، وجددت دعوتها لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

Advertisements

وتعهد نتنياهو، الثلاثاء الماضي، بضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل.

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة مع الأردن، ويعتبر منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

الإعلان الإسرائيلي قوبل بعاصفة رفض عربية ودولية، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن تعهّد نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت "يقوّض فرص السلام".