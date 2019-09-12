صحيفة فرنسية: وعود نتنياهو عن غور الأردن "انتخابية"

اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن، محاولة لتقليص الفجوة في استطلاعات الرأي قبل نحو أسبوع من الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن استطلاعات الرأي الأخيرة أكدت تراجع نتنياهو في استطلاعات نوايا التصويت قبل نحو أسبوع من الانتخابات التشريعية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بإطلاق تصريحات نارية على أمل استعادة شعبيته.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال ضم جزء كامل من الضفة الغربية المحتلة، سيتم تحويل مدينة أريحا إلى جيب معزول عن الأراضي الفلسطينية، محذرة من صعوبة إمكانية استعادة "حل الدولتين".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة لنتنياهو ستكون هذه خطوة أولى قبل ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما وعد به بالفعل عدة مرات في الماضي، ولكن دون اتخاذ أي إجراء".

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وترى الصحيفة الفرنسية، نقلا عن الباحث الدولي بمجموعة الأزمات الدولية عوفر زالزبرج، قوله "إن وعود نتنياهو في الأساس انتخابية".



ورصدت الصحيفة الفرنسية ردود الفعل على تلك التصريحات، موضحة أن تصريحات نتنياهو أثارت غضبًا على الجانب الفلسطيني وسخرية اليمين الإسرائيلي، الذي يشكك في صدقه.



ولفتت إلى ما قاله سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في يونيو/حزيران الماضي: "من حق إسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية"، خلافًا للإجماع الدولي حول تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك لتعزيز موقف نتنياهو.