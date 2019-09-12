الان تتابع الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات الإسرائيلية. قال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن إعلان نتنياهو يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وسيكون مدمرا لإمكانية المفاوضات والسلام الإقليمي.

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