عاجل.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقع شمال غزة (فيديو)

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، عن قيام طيران الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ هجوم على مناطق فى شمال قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت موقع عسقلان غرب بيت لاهيا، بصاروخي استطلاع أعقبهما استهداف بالطيران الحربي بـ 4 صواريخ.

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