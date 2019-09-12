شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسيطر على بوابة غوط الريح قرب غريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" ليل الأربعاء، باستعادة قوات الجيش الليبي السيطرة على بوابة غوط الريح بالقرب من مدينة غريان جنوب طرابلس بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها لساعات.

إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي الكشف عن غرفة طائرات مسيرة "درونز" ومخازن للأسلحة والذخيرة في مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق في مدينة الزاوية، التي تبعد أقل من 50 عن العاصمة طرابلس، غرب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في مقطع مصور، نشره مساء الثلاثاء، إنه تم رصد إقلاع طائرات تركية مسيرة نحو مواقع وأهداف تابعة للجيش الليبي، من داخل مصفاة نفطية بمدينة الزاوية، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات في المكان ذاته، تعمل على تسيير الطائرات ليلا.

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وأضاف أنه تم الكشف أيضا عن مخزن للأسلحة الثقيلة والمدرعات في منقطة أبو صرّة بالمدينة، وأجهزة للاتصالات والتشويش وتسيير الطائرات فوق مبنى مصرف الجمهورية مقابل ميدان الزاوية، تدخلّت قوات الجيش الليبي لنزعها، كما تم تحديد هويات بعض الإرهابيين المطلوبين للعدالة.

ويتهم الجيش الليبي، بشكل متكرر تركيا بقيادة المعارك في المنطقة الغربية لليبيا، لصالح الميليشيات المسلّحة وجماعات إرهابية مدعومة من حكومة الوفاق، عن طريق دعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسيّرة، رغم الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا في التسليح.

وسبق أن أعلن الجيش قصف مخزن للطائرات المسيّرة داخل الكليّة الجوية بمدينة مصراتة، وقبلها بشهر، قامت قواته الجويّة بتدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيّرة، داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ويسيطر على مدينة الزاوية عدد كبير من الكتائب المسلحة، وأبرزها كتيبة تابعة للعضو البارز في تنظيم القاعدة شعبان هدية، المعروف بـ"أبي عبيدة الزاوي"، الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال من النائب العام الليبي قبل أشهر.