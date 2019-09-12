ميشال ضاهر: يجب ان تستعمل كل ذكائك لكي تعيش وكل غبائك لكي تتعايش

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ماقع التواصل الجتماعي إلى أن "واقع الحال السياسي في ​لبنان​ ينطبق عليه المثل القائل يجب ان تستعمل كل ذكائك لكي تعيش وكل غبائك لكي تتعايش".

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