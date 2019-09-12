مصادر الجريدة: الحريري سيلتقي ماكرون في 20 أيلول في باريس

لفتت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى ان "المحادثات بين الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ستُستكمل بشكل اوسع على طاولة اللقاء الذي سيجمعها في 20 أيلول في ​باريس​، إذ سيحاول الرئيس الفرنسي الاطلاع من الحريري على الخطوات الجدّية والاصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة لتنفيذ "سيدر" وما هو مطلوب من خطوات ضرورية في المرحلة المقبلة بالتزامن مع مناقشة موازنة 2020 وإمكانية الاستعانة بفريق من الاختصاصيين والخبراء لتطبيق الإصلاحات".

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