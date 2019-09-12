مصادر الوطني الحر والإشتراكي للأنباء: نية للتأسيس على لقاء اللقلوق لتعزيز التعاون

أكدت مصادر كل من "​التيار الوطني الحر​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لصحيفة "الأنباء" الكويتية "النية في التأسيس على لقاء "​اللقلوق​" وتعزيز التعاون المشترك في القضايا الوطنية، حيث نقاط الالتقاء أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، وفي هذا السياق يجري العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لزيارة يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ الى ​المختارة​ ومنها يطلق جولة جديدة في الجبل".

وأشارت أوساط نيابية مطلعة للصحيفة الى أن "ظروف نجاح هكذا زيارة ستكون متوافرة هذه المرة، خصوصا ان رئيس "التيار الوطني الحر" سيدخل البيوت من أبوابها هذه المرة لتكريس المصالحة بين الجانبين وطي صفحة حادثة قبر شمون، وقد عبَّد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الطريق في اتجاه جنبلاط الذي رد على التحية بأحسن منها، وقد عادت الأمور الآن الى مربع التواصل اليومي لتعزيز الثقة وتعزيز ​مصالحة الجبل​ بخطوات انفتاحية تطمئن الجميع ولا تستثني حدا".

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