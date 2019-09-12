أكدت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية أن "زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر إلى لبنان كانت من ضمن جولة استطلاعية في المنطقة، وأن لقاءاته مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين اقتصرت على التعارف، حيث تم التطرق لماماً الى عناوين مهمته ووجوب تسهيلها لتحقيق ما يتطلع اليه لبنان على صعيد ترسيم حدوده البرية والبحرية".
ونفت "حقيقة ما قيل عن مقترحات حملها الوسيط الأميركي الجديد الى بيروت"، مشيرةً إلى أن "شينكر متشائم مما سمعه من المسؤولين اللبنانيين، وتحديداً في ما خص الإصلاحات الاقتصادية المنوي اتخاذها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجريدة: شينكر لم يقدم أي اقتراحات للمسؤولين اللبنانيين بشأن أي ملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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