فادي عبود: مرفأ بيروت يمكن أن يتلزم بـ250 مليون دولار في السنة

أكد الوزير السابق ​فادي عبود​ في حديث تلفزيوني أن "​الشعب اللبناني​ مقهور من ​الخصخصة​"، مشيراً إلى أن "​مرفأ بيروت​ يمكن أن يتلزم بـ250 مليون ​دولار​ في ​السنة​ ويمكن أن يصل إلى 500 مليون دولار".

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