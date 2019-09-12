أفادت معلومات ​صحفية​ بأنه "تم بدء العمل بإزالة أجهزة السكانر في قاعة المغادرة في ​مطار بيروت الدولي​ ما سيتيح للمسافرين الدخول مباشرة إلى منطقة تسجيل المسافرين بحيث يتم تفتيش حقائب المسافرين من خلال النظام الجدبد لتفتيش الحقائب المدمج بنظام جرارات الحقائب، المعمول بها في المطارات العالمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر البدء بإزالة أجهزة السكانر في قاعة المغادرة في مطار بيروت لاعتماد نظام تفتيش جديد معمول به عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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