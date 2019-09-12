أمين عام الناتو: تركيا حليف مهم واستراتيجي في إطار مكافحة الإرهاب

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​، أن "​تركيا​ حليف مهم واستراتيجي".

ولفت ستولتنبرغ الى أن "تركيا كانت ولاتزال حتى اليوم، حليفا مهما جدا في إطار ​مكافحة الإرهاب​"، معتبراً أن "تركيا دولة رائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في ​أفغانستان​".

وتحدث ستولنبرغ عن محادثات هاتفية بوزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، بشأن مكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وأثنى أمين حلف الناتو، على الجهود التركية في مكافحة تنظيم "داعش" في ​العراق​ و​سوريا​، مؤكداً أنه "كان من الصعب جدا تحقيق النجاحات ضد "داعش"، بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا".

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