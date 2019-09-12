عباس موسوي: نتانياهو يخطط لضم غور الأردن من أجل كسب الانتخابات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن متعلقة بسعيه لكسب الأصوات خلال الانتخابات"، مشيراً إلى أن "نتانياهو يسعى لكسب الأصوات من أجل البقاء في الحكم من خلال توجيه الاتهامات إلى إيران، ثم يعلن عن نيته الخبيثة لضم جزء آخر من فلسطين حتى يتمكن من البقاء في الحكم ومواصلة التوسع والعدوان".
وكان نتنياهو قد أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 أيلول بهدف إنشاء جدار أمني منيع.
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