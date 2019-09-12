عباس موسوي: نتانياهو يخطط لضم غور الأردن من أجل كسب الانتخابات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ أن "خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لفرض السيادة الإسرائيلية على غور ​الأردن​ متعلقة بسعيه لكسب الأصوات خلال ​الانتخابات​"، مشيراً إلى أن "نتانياهو يسعى لكسب الأصوات من أجل البقاء في الحكم من خلال توجيه الاتهامات إلى إيران، ثم يعلن عن نيته الخبيثة لضم جزء آخر من ​فلسطين​ حتى يتمكن من البقاء في الحكم ومواصلة التوسع والعدوان".

وكان ​نتنياهو​ قد أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال ​البحر الميت​، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في ​الضفة الغربية​، بالتنسيق مع ​الولايات المتحدة​، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 أيلول بهدف إنشاء جدار أمني منيع.