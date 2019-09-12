سيرغي ريابكوف: نتفهم خطوات ايران حيال الاتفاق النووي

لفت مساعد وزير خارجية ​روسيا​ ​سيرغي ريابكوف​ إلى أن "روسيا تتفهم خطوات ​ايران​ حيال ​الاتفاق النووي​ رغم ​الاعلان​ عن خطوتها الثالثة"، مشيراً إلى أن "المرحلة الثالثة التي اعلنتها ايران في مجال خفض التزاماتها في الاتفاق لاتساهم في اعادة الاوضاع الى ماكانت عليه الا إن الادلة على هذا القرار واضحة".

وأشار إلى أن "بواعث مثل هذا العمل الذي قامت به ايران واضح بالنسبة لنا ومن الطبيعي أن هذه المراحل بالامكان العودة عنها خلال فترة قصيرة."، لافتاً إلى أن "مسؤولية المفاوضات حول الاتفاق النووي وكذلك معاهدة ستارت تقع على عاتق الاميركيين بشكل كامل تماما لأنهم لو أنهم مهدوا لطريق مقبول لجميع الاعضاء ومنهم ايران يمكن القول أن تغييرات بالاتجاه الصحيح في ​الولايات المتحدة​ الا أن مثل هذا العمل لم يلاحظ لحد الآن".