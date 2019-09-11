لماروري: التمسنا التأخير بعد رفض المحكمة تمتيع بوعشرين بالسراح المؤقت والمحكمة استجابت لنا – فيديو

صرح عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، أمس الثلاثاء، بأن الدفاع قدم ملتمسا إلى هيأة المحكمة، من أجل تأخير الاستماع إلى توفيق بوعشرين، إلى غاية الأسبوع المقبل.

وأفاد عبد المولى الماروري، أن “الدفاع تقدم بملتمس التأخير، بعد رفض المحكمة تمتيع توفيق بوعشرين بالسراح المؤقت، إضافة إلى عدم جاهزية القرار التمهيدي، الذي يتضمن رفض المحكمة للدفوع الشكلية، والطلبات الأولية”.

وأورد عبد المولى الماروري أن “الدفاع التمس من هيأة المحكمة، مهلة زمنية، قصد الطلاع على القرار التمهيدي، ومبررات رفض بعض الطلبات، التي تقدم بها الدفاع، لاسيما أن جزءً منها مرتبط بجوهر الدعوة”.

يذكر أن محكمة الاستئناف قررت، أمس، تأجيل جلسة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، إلى الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب دفاعه، الرامي إلى تأخير الاستماع إلى بوعشرين، الأسبوع المقبل.