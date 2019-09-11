بعدما التزم الصمت لمدة طويلة.. حمد الله يقرر الكشف عن أسباب مغادرته معسكر الأسود

وعد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، الجمهور المغربي بصفة عامة، وعشاق “أسود الأطلس” بشكل خاص، بالحديث عن أسباب مغادرته معسكر المنتخب الوطني، قبيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

ونشر حمد الله، عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قصير مدته 14 ثانية، قال فيه، إنه سيطلع الجماهير المغربية على الدوافع والأسباب، التي جعلته يُقدم على ترك معسكر الأسود.

وكان صاحب 28 عاما، غادر تجمع المنتخب الوطني، يونيو الماضي، مباشرة بعد نهاية المباراة الودية الأولى للعناصر الوطنية، ضد غامبيا، بالملعب الكبير لمدينة مراكش، بعدما تقدم لتسديد ركلة جزاء في تلك المواجهة، قبل أن يحرمه فيصل فجر من ذلك.

وفضل حمد الله، التزام الصمت منذ مغادرته معسكر الأسود، رافضا الكشف عن الأسباب الكامنة وراء إقدامه على تلك الخطوة، في وقت ربطت مجموعة من المصادر المقربة من اللاعب، تركه تجمع المنتخب بسبب التهميش والميز الذي طاله من بعض العناصر الوطنية.