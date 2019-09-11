ثاني لاعب ليبي بالفريق.. اتحاد طنجة يتعاقد مع الهريش على سبيل الإعارة

أعلن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الليبي زكرياء الهريش، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

وانضم الهريش لفارس البوغاز، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من نادي أهلي طرابلس، مع أحقية الشراء، في نهاية الموسم.

ويشغل صاحب 20 عاما، مركز صانع ألعاب، ويعتبر من الركائز الأساسية للمنتخب الليبي، إذ تعول عليه مكونات الاتحاد، من أجل تعويض رحيل عبد الكبير الوادي، المنتقل لوادي دجلة المصري.

وبانضمام الهريش، يكون اتحاد طنجة عزز صفوفه بثاني لاعب من ليبيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد في وقت سابق مع المهاجم صالح طاهر سعيد.

ويلعب فارس البوغاز هذا الموسم، على منافستي البطولة الاحترافية، وكأس العرش، علما أنه ودع مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، من الدور التمهيدي، غشت الماضي.