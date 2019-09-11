5 آلاف جندي أميركي باقون على الحدود مع المكسيك

واشنطن ـ وكالات: تعتزم وزارة الدفاع الأميركية إبقاء ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع المكسيك العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية. وبحسب البيت الأبيض فإن البنتاجون وافق على طلب من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على تواجد عسكري بعد أسبوع على إعلانه عن تخصيص 6ر3 مليون دولار لتمويل بناء جدار حدودي، مشيرا إلى أن تعزيز التواجد العسكري على الجانب الأميركي من الحدود يعكس انتشارًا أكبر للقوات المكسيكية في أعقاب ضغوط من الرئيس دونالد ترامب بينها تهديده بفرض عقوبات تجارية.

وقال اللفتنانت كولونيل كريس ميتشل المتحدث باسم البنتاجون إن وزارة الدفاع “ستقدم ما يصل إلى 5500 عنصر لتوفير الدعم للبنية الأساسية والدعم العملاني وفي عمليات الرصد والمراقبة والدعم الجوي”.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي قد التقى مساء أمس الاول وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في واشنطن و” أقر بالخطوات غير المسبوقة والجادة لحكومة المكسيك في المساعدة على التصدي للهجرة غير الشرعية” بحسب البيت الأبيض.

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