بمشاركة السلطنة .. وزراء الخارجية العرب يستنكرون تصريحات نتنياهو بضم (الأغوار) ويعتبرونها انتهاكا...

في السياسة 12 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

القاهرة ـ وكالات: بمشاركة السلطنة، عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي اختتم أعماله مساء امس الاول عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إعلان نيته ضم غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وقد ترأس وفد السلطنة في الاجتماع الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

واعتبر المجلس هذا الإعلان انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و 338. كما يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وينسف أسسها كافة. وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات “العدوانية” الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، واستعداده لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه “التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة”، مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الـشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. ودعا المجلس المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية “المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. كما دعا إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967. وكلف المجلس الأمين العام بمتابعه تنفيذ مضمون هذا البيان واعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعه هذا الأمر.