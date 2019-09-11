صافرات الإنذار تدوي جنوبي إسرائيل للمرة الثالثة خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء الأربعاء، للمرة الثالثة خلال ساعات، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل، بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "زيكيم" بغلاف قطاع غزة، ولم يتضح ما إذا كانت قذائف أطلقت أم لا.

فيما قالت القناة الإسرائيلية (13) إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة "زيكيم"، وذلك بعد إطلاق نار من قطاع غزة على طائرات إسرائيلية بلا طيار، كما تم إطلاق صاروخين من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.



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وكان جيش الاحتلال قال في وقت سابق إن 3 قذائف صاروخية أطلقت من غزة على جنوبي إسرائيل وقت الظهيرةـ فيما أطلقت صافرات الإنذار قبل ساعات بالخطأ.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء الأربعاء، نقطة رصد شرقي غزة، بعدما قصفت ظهرا موقعين لحماس شمالي القطاع.



وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن دبابة إسرائيلية قصفت بقذيفة واحدة على الأقل نقطة رصد تتبع حماس شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة دون إصابات.