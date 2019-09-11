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إسرائيل تقصف موقعا ثالثا شرقي غزة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، نقطة رصد شرقي غزة، بعدما قصفت ظهرا موقعين لحماس شمالي القطاع.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن دبابة إسرائيلية قصفت بقذيفة واحدة على الأقل نقطة رصد تتبع حماس شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة دون إصابات.

وجاء هذا التطور بعد قليل من دوي صافرات الإنذار، مساء الأربعاء، في تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، بـ"الخطأ"، بحسب بيان لجيش الاحتلال.

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وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها الصافرات بعد أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 قذائف صاروخية أطلقت ظهرا من غزة على جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قصفت دبابة لجيش الاحتلال موقعَيْن عسكريين تابعيْن لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وكان الأمن الإسرائيلي أجلى، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة أسدود، بعد دوي صافرات الإنذار.

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