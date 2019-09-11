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الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

الجيش الإسرائيلى _ ارشيفية

كتب الخليج 365

ذكر التلفزيون الإسرائيلى أن الجيش الإسرائيلى أطلق إنذارا خاطئا منذ قليل فى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ليثير الفلق والفزع بين المستوطنين.

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ودوت صافرات الإنذار والإضاءات الحمراء فى البلدات القريبة من قطاع غزة، فى إشارة إلى سقوط صواريخ قادمة من غزة، لكن الصواريخ لم يتم إطلاقها .

وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت أمس الثلاثاء 3 صواريخ نحو المستوطنات القريبة من القطاع وتمكن الجيش الإسرائيلى من اعتراضها.