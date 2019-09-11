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الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

الجيش الإسرائيلى _ ارشيفية

الجيش الإسرائيلى _ ارشيفية

الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع

كتب

الخليج 365

ذكر التلفزيون الإسرائيلى أن الجيش الإسرائيلى أطلق إنذارا خاطئا منذ قليل فى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ليثير الفلق والفزع بين المستوطنين.

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ودوت صافرات الإنذار والإضاءات الحمراء فى البلدات القريبة من قطاع غزة، فى إشارة إلى سقوط صواريخ قادمة من غزة، لكن الصواريخ لم يتم إطلاقها .

 

وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت أمس الثلاثاء 3 صواريخ نحو المستوطنات القريبة من القطاع وتمكن الجيش الإسرائيلى من اعتراضها.

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