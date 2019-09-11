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الجيش الإسرائيلى يطلق إنذارا خاطئا فى المستوطنات القريبة من القطاع
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
الجيش الإسرائيلى _ ارشيفية
كتب
الخليج 365
ذكر التلفزيون الإسرائيلى أن الجيش الإسرائيلى أطلق إنذارا خاطئا منذ قليل فى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ليثير الفلق والفزع بين المستوطنين.
ودوت صافرات الإنذار والإضاءات الحمراء فى البلدات القريبة من قطاع غزة، فى إشارة إلى سقوط صواريخ قادمة من غزة، لكن الصواريخ لم يتم إطلاقها .
وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت أمس الثلاثاء 3 صواريخ نحو المستوطنات القريبة من القطاع وتمكن الجيش الإسرائيلى من اعتراضها.
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