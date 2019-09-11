ولي العهد السعودي يصدر توجيهات جديدة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

كتب الخليج 365 - متابعات

أشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الأربعاء، إلى إصدار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" توجيه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، المعروف باسم "قصر الشمسية"، الواقع بجوار حي المربع، مؤكدة أن عملية الترميم ستتم على نفقة ولي العهد الخاصة.



وعلق الأمير "بدر بن عبدالله بن فرحان" وزير الثقافة السعودي، في بيان لها قائلًأ، "هذا التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية، الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس، ببنائه للأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود".

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وأضاف الأمير بدر: "الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي، عبر حكمتها وكرمها وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني".

وأشار وزير الثقافة السعودي إلى ما يحتويه القصر، الذي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء، من نقوش فريدة تعكس أسلوب العمارة المحلية في خمسينيات القرن الهجري الماضي.

وكان للأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود حضوراً لافتاً في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في شؤون الأسرة.

كما مارست دوراً فاعلاً في العمل الخيري والاجتماعي، وتوفيت عن عمر ناهز 77 عاماً في عام 1368 للهجرة (1949 ميلادية).